Due uomini colti da arresto cardiaco Salvati dai cittadini e dal 118

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state colte da arresto cardiaco nello stesso giorno e sono state salvate grazie all’intervento tempestivo di cittadini e del servizio di emergenza sanitaria.

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Due persone sono state salvate dopo essere state colte da un arresto cardiaco nello stesso giorno. È grazie al tempestivo intervento dei cittadini e del ’ 118 ’ se i due episodi hanno avuto un lieto fine anziché un epilogo drammatico. I fatti risalgono a giovedì. In mattinata l’auto infermieristica di Lido di Camaiore, attivata per potenziare i mezzi del ’118’ a luglio e agosto, è intervenuta insieme all’ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore per assistere un uomo di 65 anni colto da arresto cardiaco in uno stabilimento balneare di Viareggio. L’uomo, subito rianimato e defibrillato dal personale dello stabilimento, ha ripreso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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