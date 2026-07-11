Due persone sono state colte da arresto cardiaco nello stesso giorno e sono state salvate grazie all’intervento tempestivo di cittadini e del servizio di emergenza sanitaria.

Due persone sono state salvate dopo essere state colte da un arresto cardiaco nello stesso giorno. È grazie al tempestivo intervento dei cittadini e del ’ 118 ’ se i due episodi hanno avuto un lieto fine anziché un epilogo drammatico. I fatti risalgono a giovedì. In mattinata l’auto infermieristica di Lido di Camaiore, attivata per potenziare i mezzi del ’118’ a luglio e agosto, è intervenuta insieme all’ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore per assistere un uomo di 65 anni colto da arresto cardiaco in uno stabilimento balneare di Viareggio. L’uomo, subito rianimato e defibrillato dal personale dello stabilimento, ha ripreso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due uomini colti da arresto cardiaco. Salvati dai cittadini e dal "118"

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