Paura al Centro Direzionale un uomo va in arresto cardiaco | soccorso dai passanti e salvato dall' ambulanza del 118

Un uomo è stato colto da arresto cardiaco nei pressi dell’Università Parthenope al Centro Direzionale, nell’Isola A2. I passanti hanno immediatamente chiamato soccorsi e, grazie alla presenza di un’ambulanza del 118, è stato possibile intervenire tempestivamente. La persona è stata trasferita in ospedale per ulteriori cure. Nessuna informazione è stata resa nota sulle sue condizioni attuali.

Nei pressi dell’Università Parthenope al Centro Direzionale (Isola A2), un uomo è stato colto da un improvviso arresto cardiocircolatorio in strada. L'allarme è scattato immediatamente e, sotto la guida telefonica della Centrale Operativa Territoriale, alcuni passanti hanno iniziato le prime. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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