Due giovani sono stati arrestati a Rimini con l’accusa di aver messo in atto una rapina usando il trucco di essere ubriachi. Secondo quanto ricostruito, i ragazzi si sono avvicinati alle vittime nei bar fingendo di aver bevuto troppo, e poi hanno sottratto denaro e oggetti di valore. Un terzo complice è riuscito a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini sono ancora in corso per identificare e rintracciare quest’ultimo.

? Punti chiave Come hanno fatto i ragazzi a ingannare le vittime nei bar?. Chi è il terzo complice che è riuscito a fuggire?. Cosa hanno trovato gli agenti addosso ai due giovani arrestati?. Perché il giudice ha disposto il divieto di dimora regionale?.? In Breve Tre persone derubate in diversi bar tra piazza Malatesta e piazza Tre Martiri.. Perquisizioni hanno rinvenuto documenti, carte e 200 euro in contanti tra i sospettati.. Terzo complice del gruppo è fuggito e rimane attualmente ricercato dalle autorità.. Tribunale di Rimini ha disposto il divieto di dimora in tutta Emilia Romagna.. Due giovani nati nel 2004 e nel 2006 sono stati arrestati dalla Polizia locale di Rimini nella serata di martedì 19 maggio, dopo una serie di furti commessi ai danni di clienti nei bar del centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, rapina con il trucco: arrestati due giovani finti ubriachi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Finti Carabinieri truffano un 80enne e fuggono con l'oro, arrestati due giovani ciociari sulla A4Hanno finto di essere servitori dello Stato per derubare un anziano dei risparmi e dei ricordi di una vita.

Rapina a Milano, arrestati due giovaniIl settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia… Ci sono 5000 biglietti...

Rimini, in casa aveva quasi due chili di stupefacenti: scoperto il punto smistamento per lo spaccio a ViserbaLa Polizia Locale di Rimini ha eseguito nella serata di lunedì 18 maggio un’operazione di polizia giudiziaria a Viserba, conclusasi con l’arresto di ... corriereromagna.it

A Prato un 23enne è stato accoltellato dopo aver difeso una collega molestata. Ora lotta per la vita. A lui il mio pensiero, con l’augurio che superi queste ore drammatiche e torni presto dai suoi affetti. Chi molesta, rapina e colpisce deve rispondere senza scont x.com

Rapina una donna e investe un agente col motorino durante la fuga a Rimini, arrestato un giovaneUn giovane italiano è stato arrestato a Rimini per tentata rapina, resistenza e lesioni a un agente durante un controllo notturno. virgilio.it