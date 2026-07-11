due roghi in poche ore salvati tre minorenni e due future mamme

Venerdì sera, alle 20.18, un incendio si è sviluppato in un appartamento di Castrocaro, in via Porta dell’Olmo. I Vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Durante le operazioni, sono stati salvati tre minorenni e due donne in gravidanza. Non risultano persone ferite o vittime, e le cause dell’incendio non sono ancora state rese note.

L’allerta scatta alle 20.18 di venerdì. Fiamme e fumo stanno assediando un appartamento di Castrocaro, in via Porta dell’Olmo. I Vigili del fuoco si fiondano sul posto. Seguiti poco dopo dai carabinieri. Lo scenario è da panico. Col fumo sempre più minaccioso. Le notizie si fanno di secondo in secondo sempre più drammatiche: all’interno dell’edificio ci sono diverse persone. Tra loro, minorenni e donne incinte. Gli operatori del comando dei Vigili del fuoco di Forlì devono allora accelerare l’intervento. I pompieri spengono le fiamme in pochi minuti. E alla fine, dopo attimi di non poca tensione, vengono evacuate sei persone. Tra cui tre minorenni e due future mamme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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