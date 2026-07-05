Nella notte tra Arezzo e Montevarchi si sono verificati tre incidenti stradali gravi. Quattro persone sono rimaste ferite e due di loro sono state trasportate in elicottero negli ospedali vicini. I soccorritori del 118 sono intervenuti in rapida successione, gestendo le emergenze e prestando assistenza ai feriti. La sequenza di eventi ha richiesto un massiccio intervento di mezzi e personale di emergenza.

È stata una notte particolarmente impegnativa per i soccorritori del 118, chiamati a intervenire in tre distinti gravi incidenti avvenuti tra Arezzo e Montevarchi nel giro di poche ore. Il bilancio è di diversi feriti, due dei quali trasportati in elicottero all’ospedale di Careggi. Il primo intervento è scattato alle 21.23 ad Arezzo, all’incrocio tra via Salvadori e la SS73, dove due automobili si sono scontrate e una delle vetture si è ribaltata. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: tre adulti e una bambina. Un uomo di 34 anni e una donna di 31 anni sono stati trasportati all’ospedale San Donato di Arezzo in codice 2. La... 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Notte di sangue sulle strade aretine: tre gravi incidenti in poche ore, quattro feriti e due trasferiti in elicottero

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