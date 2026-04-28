In poche ore terrorizzano e rapinano tre giovani a Parma | nei guai due minorenni

Nelle ultime ore, a Parma, tre giovani sono stati vittime di un episodio di rapina e minacce. Due minorenni sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente. Un ragazzo di 15 anni e uno di 16 sono stati portati all’attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in relazione all’accusa di aver preso parte all’azione criminosa.