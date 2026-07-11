due horror che dicono chi siamo

Due film indipendenti nel genere horror stanno attirando l’attenzione del pubblico, superando altri titoli nelle sale. Uno dei due ha già ottenuto un grande successo di incassi, mentre l’altro continua a riscuotere consensi tra gli spettatori. Entrambi i film sono stati distribuiti senza il supporto delle grandi case di produzione e si sono distinti per le atmosfere intense e le trame tese. Nessun dettaglio sulle date di uscita o sui nomi degli autori è stato fornito.

Nell’attesa che l’Odissea di Christopher Nolan e Spider-Man Brand New Day irrompano nelle sale, ci sono due film indipendenti che da tempo sbancano i botteghini mondiali, facendo rosicare Hollywood: Backrooms e Obsession, firmati da due giovani youtubers americani, Kane Parsons (21 anni) e Curry Barker (26), che continuano a scalare i box office nonostante i bassi budget con cui sono stati realizzati (10 milioni di dollari per Backrooms, appena 750.000 per Obsession, a fronte di un incasso attuale di 350 milioni di dollari per il primo e oltre 400 milioni per il secondo). Passano mediaticamente per degli horror (e in parte lo sono), ma sono... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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