Wilma Helena Faissol è una influencer brasiliana, sposata con Francesco Facchinetti dal 2014. La coppia ha avuto due figli, Lavinia e Leone. Wilma e Francesco sono considerati due persone molto diverse tra loro, ma con un forte legame. La coppia ha mantenuto una presenza pubblica nel corso degli anni, condividendo alcuni aspetti della loro vita familiare. La loro relazione è oggetto di interesse tra i media e i fan, che seguono con attenzione gli eventi legati alla famiglia.

La moglie di Francesco Facchinetti è Wilma Helena Faissol, influencer brasiliana con la quale è convolata a nozze nel 2014: dalla loro coppia sono arrivati Lavinia e Leone. Oggi il volto tv e talent scout sarà tra gli ospiti del secondo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Il gossip si era soffermato sul figlio di Roby Facchinetti per le relazioni con Aida Yespica ed Alessia Marcuzzi madre della primogenita Mia, per poi qualche anno dopo ritornare nelle prime pagine per la storia con Wilma Helena Faissol, infuencer di origini brasiliane e libanesi. L’ex conduttore di X Facto r e la compagna di vita si erano conosciuti su Whatsapp in un gruppo di amici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Wilma, la moglie di Francesco Facchinetti: “Siamo due opposti che si attraggono con intensità”

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Francesco Facchinetti è papà bis, la sua Wilma Helena Faissol ha dato alla luce LeoneSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it