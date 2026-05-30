Ho 23 anni e due lauree ma per il Comune di Roma non posso lavorare a scuola | ci dicono che siamo un errore

Martina, 23 anni, con due lauree e una disponibilità per le scuole di Roma, rischia di perdere il lavoro a causa di un divieto imposto dal Comune. Nonostante le qualifiche e la disponibilità, le viene negata l’assunzione, con l’ente che definisce la sua posizione come un errore. La giovane ha già fatto domanda per le supplenze, ma non ha ancora ricevuto risposta. La situazione riguarda molte persone con qualifiche simili in attesa di incarichi nelle scuole capitoline.

Due lauree e una Messa a disposizione per le scuole di Roma. Ma anche Martina da settembre rischia di restare senza lavoro: a Fanpage.it racconta la sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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