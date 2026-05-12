hantavirus come stanno i pazienti italiani e quali sono le misure in caso di contagio

Al momento, i pazienti italiani affetti da Hantavirus stanno ricevendo cure adeguate e la situazione è sotto controllo secondo le autorità sanitarie. Recentemente, un test su un paziente nel Veneto, che era stato esposto al virus, ha dato risultato negativo. Le misure di prevenzione e controllo sono state adottate per limitare la diffusione del virus, e le autorità continuano a monitorare la situazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Ministero della Salute: “Situazione sotto controllo”. Il test eseguito sul paziente veneto esposto all’Hantavirus ha dato esito negativo. A comunicarlo è stata Mara Campitello, direttrice della Prevenzione del Ministero della Salute, durante un intervento a Radio anch’io. La dirigente ha però chiarito che un primo risultato negativo non esclude un’eventuale positività successiva, anche se l’assenza di sintomi rappresenta un elemento considerato rassicurante dagli esperti. Per precauzione restano comunque in vigore le misure di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria attiva. Monitorati anche gli altri passeggeri del volo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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