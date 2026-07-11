Droga e marijuana coltivata in casa | arrestato 23enne a Santa Maria La Carità

Notizia in breve

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Santa Maria La Carità durante un controllo dei Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno sequestrato marijuana, hashish e una pianta di marijuana coltivata in casa. L’operazione si è svolta nel centro della città, dove sono stati effettuati i controlli antidroga. La sostanza stupefacente e la pianta sono state trovate durante il blitz.