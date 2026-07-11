Droga e marijuana coltivata in casa | arrestato 23enne a Santa Maria La Carità
Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Santa Maria La Carità durante un controllo dei Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno sequestrato marijuana, hashish e una pianta di marijuana coltivata in casa. L’operazione si è svolta nel centro della città, dove sono stati effettuati i controlli antidroga. La sostanza stupefacente e la pianta sono state trovate durante il blitz.
Santa Maria La Carità, controlli antidroga dei Carabinieri: sequestrate marijuana, hashish e una pianta coltivata in casa. Blitz antidroga nel centro cittadino. Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. A Santa Maria La Carità i militari hanno arrestato un 23enne incensurato, sorpreso in possesso di droga durante un controllo effettuato nella piazza principale del paese. A darne notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Trovato con dosi già pronte alla vendita. Il giovane si trovava in compagnia di altri ragazzi quando è stato fermato e sottoposto a perquisizione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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