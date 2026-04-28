La Polizia di Stato di Messina ha arrestato un uomo di 40 anni durante un servizio antidroga. Durante le operazioni, sono stati sequestrati circa 12 chili tra hashish e marijuana trovati in casa dell’arrestato. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare lo spaccio di droga nella zona. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’arresto è stato comunicato.

Nell’ambito di mirati servizi antidroga, la Polizia di Stato di Messina ha arrestato un uomo di 40 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il sequestro Nel corso della perquisizione domiciliare, effettuata dagli agenti delle Volanti con il supporto dell’unità cinofila della Questura di Catania, all’interno di un’abitazione nella zona di Fondo Fucile sono stati rinvenuti 10 chilogrammi di hashish, 2 di marijuana, 150 grammi di eroina e 35 grammi di cocaina. L’arresto Al termine delle operazioni, la sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Gazzi, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Droga in casa a Messina, arrestato 40enne: sequestrati 12 chili tra hashish e marijuana

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