Droga in casa arrestato 58enne Sequestrati hashish marijuana e contanti

Nella serata del 5 maggio, a San Felice a Cancello, i carabinieri delle Stazioni di Santa Maria a Vico e Cancello hanno arrestato un uomo di 58 anni in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante le perquisizioni nell’abitazione, sono stati sequestrati hashish, marijuana e una somma di denaro contante. L’arrestato è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Operazione antidroga nella serata di ieri, 5 maggio, a San Felice a Cancello, dove i carabinieri delle Stazioni di Santa Maria a Vico e Cancello hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 58enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Casertanews.it Droga agli imbarcaderi: sequestrati quasi 20 chili di stupefacenti tra marijuana e cocaina Notizie correlate Droga in casa a Messina, arrestato 40enne: sequestrati 12 chili tra hashish e marijuanaNell’ambito di mirati servizi antidroga, la Polizia di Stato di Messina ha arrestato un uomo di 40 anni, colto nella flagranza del reato di... Fiumicino, arrestato con oltre un chilo di droga: sequestrati hashish, marijuana e cocainaFiumicino, 23 marzo 2026 – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Ostia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Valmontone, fermato in stazione con due spinelli: in casa nascondeva 4 chili di droga; Roma, scoperto dalla Polizia fortino della droga in casa: arrestato un giovane; Cocaina e hashish in casa: arrestato un 57enne; Hashish confezionato con merendine e foto di Baggio: una partita di droga da oltre 100mila euro nella casa di famiglia. Droga nascosta in casa a Giubiano: arrestato un 35enneSequestrato quasi un chilo di hashish vicino all’ospedale di Varese. L’uomo ammette: «Ho perso il lavoro e la testa». laprovinciadivarese.it Aveva droghe e armi a casa, arrestato dalla polizia a CataniaAveva trasformato la propria abitazione nel rione Picanello di Catania in un deposito di armi e droga: è l'accusa contestata a un 52enne che è stato arrestato dalla polizia per spaccio di sostanze stu ... ansa.it Blitz antidroga della Guardia di Finanza: 8 arresti tra Campania e Lazio, smantellato sodalizio legato al clan Fezza–De Vivo #arresti #campania #droga #Finanza #lazio #operazionefinanza #Salerno - facebook.com facebook Cagliari, inseguimento con lancio di droga dal finestrino: quattro arresti x.com