Dove andare per vedere l' eclissi solare totale quest' estate e vivere uno degli eventi più spettacolari del decennio

Quest’estate si potrà assistere a un’eclissi solare totale visibile in alcune zone del continente. L’evento durerà alcuni minuti e sarà possibile vederlo solo da specifici punti di osservazione. Le aree interessate saranno quelle in cui il percorso dell’ombra della luna coprirà completamente il sole, creando un momento di oscuramento temporaneo nel cielo. Per assistere allo spettacolo, bisognerà recarsi in località precise e in orari specifici.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Per la maggior parte delle persone il 12 agosto 2026 sarà semplicemente un mercoledì d'estate. Per altre, quelle che avranno prenotato il posto giusto con sufficiente anticipo, sarà il giorno in cui il Sole sparirà nel mezzo delle vacanze. L' eclissi solare totale che attraverserà l'Europa sarà uno degli eventi astronomici più importanti degli ultimi decenni. La fascia di totalità toccherà Groenlandia, Islanda, Spagna e Baleari, regalando fino a oltre due minuti di oscurità completa nel pieno della stagione turistica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Eclissi Solare Totale 2026: Spagna nel Buio per 2 Minuti | Evento del Secolo

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