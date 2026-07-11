Dorme al volante e la Tesla guida da sola il video virale sui social
Un video virale sui social mostra una donna che dorme al volante di una Tesla mentre la vettura procede in modalità autonoma. Le immagini, girate da un altro automobilista su una strada canadese, ritraggono la donna in stato di sonno mentre il veicolo mantiene la marcia senza intervento umano. Il filmato ha suscitato numerosi commenti online, evidenziando la scena di un'auto che si muove da sola con una persona addormentata a bordo.
E’ diventato virale sui social il video che riprende una donna mentre dorme alla guida di una Tesla. Dalle immagini, riprese da un altro automobilista sulle strade del Canada, si vede la signora addormentata e la macchina che prosegue la marcia in modalità automatica. A preoccupare, inoltre, sarebbe il fatto che a bordo ci fossero dei bambini, seduti nei sedili posteriori. “È assolutamente incredibile quello a cui abbiamo appena assistito sull’Autostrada 1 tra Golden e Revelstoke. 100 km all’ora, una domenica estiva affollatissima e due bambini in macchina. Scioccante e orribile, ma dove sta andando a finire questo mondo?”, ha scritto su Facebook Carleigh King, che ha filmato e diffuso il video. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Donna dorme al volante mentre la Tesla guida da sola
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