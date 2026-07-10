Tesla guida da sola la madre dorme al volante con i figli in auto | il caso che fa discutere

Notizia in breve

Un video mostra una Tesla che si muove da sola su un'autostrada canadese, con una donna che dorme al volante e due bambini a bordo. La vettura procede senza interventi visibili, mentre la donna appare inattiva. Il filmato ha suscitato discussioni sulla sicurezza e sull’uso dei veicoli autonomi. Le autorità stanno verificando le circostanze e le eventuali responsabilità legali legate a questa situazione.