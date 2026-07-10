Tesla guida da sola la madre dorme al volante con i figli in auto | il caso che fa discutere
Un video mostra una Tesla che si muove da sola su un'autostrada canadese, con una donna che dorme al volante e due bambini a bordo. La vettura procede senza interventi visibili, mentre la donna appare inattiva. Il filmato ha suscitato discussioni sulla sicurezza e sull’uso dei veicoli autonomi. Le autorità stanno verificando le circostanze e le eventuali responsabilità legali legate a questa situazione.
Un video ha fatto il giro del mondo, è il caso di dirlo: una Tesla corre lungo l’autostrada canadese, mentre chi dovrebbe controllarla sembra essersi addormentata. A bordo non c’è solo la conducente, una donna: con lei viaggiano anche due bambini, apparentemente assopiti. Una scena che si è consumata lungo il tratto tra Golden e Revelstoke, nella Columbia Britannica canadese, in una domenica d’estate come tante, con il traffico delle gite fuori porta. A immortalare tutto è stato un altro automobilista. Una mamma dorme con i bambini mentre la Tesla guida da sola. Nel filmato la donna appare immobile sul sedile, senza alcun controllo attivo sull’auto. 🔗 Leggi su Dilei.it
Tesla guida DA SOLA nel traffico di Roma! Proviamo il Full Self Driving
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