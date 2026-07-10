Un video pubblicato sui social mostra una donna che dorme al volante di una Tesla mentre si trova in autostrada con due bambini a bordo. L’auto è dotata di sistema di guida autonoma, ma richiede comunque la presenza attiva di un conducente. La scena ha attirato numerose reazioni online, diventando rapidamente virale. La donna si trova all’interno del veicolo, che si muove senza interventi visibili, mentre i bambini sono seduti sui sedili posteriori.

È diventato presto virale il video di una donna che dorme al volante della sua auto. Si tratta di una Tesla, un’auto con guida automatica, ma che necessita comunque della supervisione umana. La donna invece dormiva mentre l’auto sfrecciava a 100 km all’ora nella British Columbia. Con lei in auto due bambini, anche loro addormentati. Il video è stato pubblicato da un altro automobilista che, scioccato, scrive: “È assolutamente incredibile. Scioccante e orribile”. Donna addormentata al volante Il video virale Le auto a guida automatica Cosa prevede la legge canadese: confronto con l'Italia Donna addormentata al volante Su un’autostrada della British Columbia, in Canada, è stata avvistata una Tesla lanciata a 100 km orari con nessuno alla guida. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dorme in una Tesla a guida autonoma mentre va in autostrada in Canada con due bimbi a bordo, video sui social

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Tesla con guida automatica, conducente dorme al volante in autostrada: indaga la polizia

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