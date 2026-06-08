Dopo 23 anni di colori e creatività va in pensione la storica anima del Laboratorio d' immagine

Dopo 23 anni, termina l’attività della storica anima del Laboratorio d'immagine, che per oltre due decenni ha stimolato la creatività di generazioni di bambini e bambine. Durante questo periodo, ha accompagnato molte persone in un percorso colorato e vario nel mondo delle arti, offrendo spazio all’espressione artistica e alla fantasia. La chiusura segna la fine di un’epoca per il laboratorio, che ha rappresentato un punto di riferimento nel settore creativo locale.

Per 23 anni ha dato forma e colori alla fantasia di generazioni di bambine e bambini di Cattolica e non solo, accompagnando le persone in un lungo e variopinto viaggio nelle arti in tutte le sue espressioni. Ora per Valeria Belemmi, la storica atelierista responsabile del Laboratorio di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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60 años de secretos en la montaña - El hombre que lo ha escalado todo

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