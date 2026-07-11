Donne e coraggio ai Dialoghi di Spoleto
Durante i Dialoghi di Spoleto, si è parlato del ruolo delle donne attraverso vari ambiti come scienza, medicina, musica, teatro e impegno civile. La manifestazione ha dedicato incontri e spettacoli a raccontare il contributo femminile in diversi settori, evidenziando storie di coraggio e impegno. L'evento ha coinvolto relatori e artisti che hanno presentato testimonianze e performance incentrate sulla figura femminile. Sono stati affrontati temi relativi alla condizione e alle sfide delle donne nella società contemporanea.
Le donne e il loro coraggio raccontate attraverso scienza, medicina, musica, teatro e impegno civile: cultura a trecentosessanta gradi. Proprio al tema “Radici- Il coraggio delle donne“ è dedicata la quinta edizione dei Dialoghi di Spoleto, ideati e diretti da Paola Severini Melograni (foto), i cui incontri conclusivi si terranno stasera, a partire dalle 17.30 a Palazzo Leti Sansi. Al centro salute, medicina di genere, ricerca scientifica, espressività artistica e riscatto sociale. Protagonisti della giornata, tra gli altri, il professor Silvio Garattini, la direttrice editoriale Loretta Santini, medici e ricercatori impegnati nella cooperazione internazionale, ma anche musicisti e artisti di teatro e cinema che rifletteranno sul ruolo della cultura come strumento di emancipazione e cambiamento sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Ho avuto il piacere di partecipare ai Dialoghi di Spoleto, nell'incontro dedicato a Le Radici del potere femminile. Grazie a Paola Severini Melograni per aver creato un'occasione di confronto che ha saputo unire memoria, diritti e futuro. Al centro dell'incontro, l facebook
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