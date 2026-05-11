? Punti chiave Chi è la cantante scelta da Michael Jackson per il tour This Is It?. Come ha trasformato il suo ruolo da corista a protagonista mondiale?. Quali posti riservati garantisce l'abbonamento annuale allo Spoleto Jazz?. Perché questo concerto cambierà il turismo culturale di Spoleto a ottobre?.? In Breve Il concerto al Teatro Nuovo Menotti vedrà Robert Pee Wee Hill, Michiko Hill e Shadrack Oppong.. Prevendite attive su Vivaticket con posti riservati agli abbonati annuali della rassegna.. L'artista ha collaborato con Prince, Stevie Wonder ed Elton John prima del tour internazionale.. L'evento del 16 ottobre rientra nel programma Visioninmusica per il territorio umbro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoleto Jazz 2026: Judith Hill, la voce di Michael Jackson, a Spoleto

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