Dialoghi tra donne

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Uno spazio di incontro tra donne è stato aperto per condividere e confrontarsi su temi legati alla femminilità e alla vita. L’iniziativa offre un momento di discussione libero e informale, senza interventi strutturati. L’obiettivo è creare un ambiente in cui le partecipanti possano scambiarsi esperienze e opinioni. L’evento si svolge in un luogo dedicato, con la partecipazione di donne di diverse età. La prima sessione si è conclusa con un buon afflusso di partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Uno spazio di incontro tra donne, per creare un momento in cui si potrà condividere, confrontarsi liberamente su argomenti legati alla femminilità e alla vita.Conduce: Elena SembeniniPrimo incontro: offerta libera e consapevoleInfo e prenotazione: 351 933 6507Presso: centerwithoutcentre. 🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Anushka sen best dialogue

Video Anushka sen best dialogue

Notizie e thread social correlati

Dialoghi tra donne a Pedemonte, un confronto su temi legati alla femminilitàA Pedemonte si è svolto un incontro tra donne, un'occasione per condividere pensieri e esperienze sui temi legati alla femminilità.

Utopie possibili. Dialoghi tra arte e scienzaSono state organizzate tre giornate di incontri dedicate a esplorare le connessioni tra arte e scienza come strumenti per interpretare il mondo...

Temi più discussi: Dialoghi – Perché in Cina si torna a parlare il codice segreto delle donne di Jiangyong; Quei dialoghi tra etica e dignità umana; Assemblea donne ANPI: Per cambiare il mondo bisogna esserci; Un sorriso dentro al pianto.

Eredità di donne: i Dialoghi ad AnghiariArezzo, 26 novembre 2025 – Vanno avanti a passi di danze le iniziative pensate per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Anghiari Dance Hub, in collaborazione ... lanazione.it

Donne di scrittura. Incontri e dialoghi. È cantiere MoranteCantiere Morante. Incontri e dialoghi dedicati a Elsa Morante. Nuovo spettacolo di Teatro Nucleo. ’Concerto teatrale per Elsa Morante – un caleidoscopio’. Un percorso di incontri, dialoghi e ascolti ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web