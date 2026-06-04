Dialoghi tra donne

Uno spazio di incontro tra donne è stato aperto per condividere e confrontarsi su temi legati alla femminilità e alla vita. L’iniziativa offre un momento di discussione libero e informale, senza interventi strutturati. L’obiettivo è creare un ambiente in cui le partecipanti possano scambiarsi esperienze e opinioni. L’evento si svolge in un luogo dedicato, con la partecipazione di donne di diverse età. La prima sessione si è conclusa con un buon afflusso di partecipanti.

Uno spazio di incontro tra donne, per creare un momento in cui si potrà condividere, confrontarsi liberamente su argomenti legati alla femminilità e alla vita.Conduce: Elena SembeniniPrimo incontro: offerta libera e consapevoleInfo e prenotazione: 351 933 6507Presso: centerwithoutcentre. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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