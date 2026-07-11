Un giovane di 20 anni ha ammesso di aver ucciso la madre, una donna di 58 anni, lunedì sera in un appartamento di via Hope a Sanremo. Durante un interrogatorio davanti al giudice, ha confessato di aver strangolato la donna, con cui si trovava in vacanza. La polizia ha trovato il corpo senza vita nella loro abitazione. La famiglia era in città per un periodo di relax.

Filippo Oldani, ventenne, ha confessato di avere ucciso la madre Lorella Capano, di 58 anni, lunedì sera nell’appartamento di via Hope a Sanremo dove i due stavano trascorrendo un periodo di vacanza. Finora il giovane aveva sempre negato di avere ucciso la donna, ma è crollato ieri durante l’udienza di convalida al Tribunale di Imperia davanti al gip Massimiliano Botti, che ha convalidato l’arresto. Oldani si trova rinchiuso nel carcere di Sanremo. Madre e figlio avevano raggiunto insieme la Liguria da Cusago, il paese alle porte di Milano in cui abitavano, trasferendosi nella “casa di vacanza“ in una piccola palazzina che è abitata stabilmente da una sola famiglia e che d’estate viene raggiunta da villeggianti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Donna strangolata a Sanremo. Il figlio: "Ho ucciso io mia madre". La confessione davanti al giudice

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Omicidio a Sanremo, fermato il figlio di 20 anni: è accusato di aver ucciso la madre

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