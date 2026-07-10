Un giovane di 20 anni ha confessato di aver ucciso la madre, trovata morta nell’appartamento di via Hope a Sanremo il 7 luglio. La vittima aveva 58 anni, originaria di Milano, e la famiglia trascorreva le vacanze al mare da anni. La confessione è arrivata durante le indagini, che hanno portato all’arresto del figlio. La scena del crimine è stata ispezionata dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le procedure legali.

Il figlio ventenne ha confessato il delitto della madre Lorella Capano, 58 anni originaria di Milano, trovata morta a Sanremo nell’appartamento di via Hope lo scorso 7 di luglio dove da anni la famiglia trascorreva le vacanze al mare. Questa mattina la confessione di Filippo Oldani, 20 anni, nel corso dell’interrogatorio davanti al gip. Il giovane, che in un primo tempo aveva negato ogni addebito, ha risposto alle domande del giudice per oltre due ore di udienza. Era stato il ragazzo a dare l’allarme. Era stato lui a dare l’allarme e chiamare i soccorritori, la sera del delitto, sostenendo di essere uscito a cena e al rientro di aver trovato la porta chiusa dall’interno e nessuna risposta da parte della madre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - La donna trovata morta a Sanremo, il figlio confessa: “L’ho uccisa io”

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Donna morta a Sanremo, sospetti sul figlio. E stato lui a chiamare i soccorsi

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