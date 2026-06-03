Bambina rimane chiusa nell' auto genitori disperati | così due agenti della polizia municipale l' hanno salvata
Due agenti della polizia municipale sono intervenuti per salvare una bambina rimasta accidentalmente chiusa dentro un’auto con le portiere bloccate. L’intervento si è reso necessario dopo che i genitori non sono riusciti ad aprire le portiere, e la bambina si trovava all’interno dell’auto in condizioni ancora da verificare. La bambina è stata estratta senza riportare ferite evidenti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Una bambina è rimasta chiusa accidentalmente dentro l'auto dei genitori, con le portiere bloccate, per cause ancora in corso di accertamento. Momenti concitati e comprensibile l'apprensione della coppia: in loro soccorso, una volta dato l'allarme, sono intervenuti due agenti della polizia. 🔗 Leggi su Today.it
GIORGIA RIMANE CHIUSA IN MACCHINA DI PAPÀ SALVO E SVIENE!
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