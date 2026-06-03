Bambina rimane chiusa nell' auto genitori disperati | così due agenti della polizia municipale l' hanno salvata

Notizia in breve

Due agenti della polizia municipale sono intervenuti per salvare una bambina rimasta accidentalmente chiusa dentro un’auto con le portiere bloccate. L’intervento si è reso necessario dopo che i genitori non sono riusciti ad aprire le portiere, e la bambina si trovava all’interno dell’auto in condizioni ancora da verificare. La bambina è stata estratta senza riportare ferite evidenti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.