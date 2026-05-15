44enne tenta il suicidio sulla scogliera di Catania come gli agenti lo hanno salvato in extremis

Un uomo di 44 anni è stato soccorso dalla Polizia di Stato sul lungomare di Catania, dove aveva tentato di togliersi la vita sulla scogliera. La segnalazione di un possibile gesto estremo ha portato gli agenti a intervenire in tempo, riuscendo a salvarlo. Gli agenti sono arrivati sul posto poco dopo la chiamata e sono riusciti a bloccare il tentativo di suicidio, portando l’uomo in un luogo sicuro. La vicenda si è conclusa con il salvataggio in extremis.

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Un uomo di 44 anni è stato salvato in extremis dalla Polizia di Stato, che ha impedito il compimento di un gesto estremo sul lungomare di Catania. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino e alla prontezza degli agenti del Commissariato “Borgo-Ognina”, che hanno agito con empatia e sangue freddo per mettere in salvo la persona in difficoltà. La segnalazione e l’arrivo degli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un cittadino ha contattato il numero unico di emergenza per segnalare la presenza di un uomo in stato di agitazione sulla scogliera del lungomare di Catania. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 44enne tenta il suicidio sulla scogliera di Catania, come gli agenti lo hanno salvato in extremis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tenta il suicidio tagliandosi con un vetro, ragazzo salvato in extremisNei giorni scorsi, in prossimità della stazione di Iseo, un ragazzo in preda alla disperazione è stato salvato dai Carabinieri della Compagnia di... Ancona, tenta il suicidio da una scogliera a Numana: l’uomo salvato dai carabinieriAveva detto alla moglie, in un serie di messaggi vocali, di essere intenzionato a togliersi la vita. 44enne tenta il suicidio sulla scogliera di Catania, come gli agenti lo hanno salvato in extremisUn uomo di 44 anni salvato dalla Polizia di Stato sul lungomare di Catania: decisivo l'intervento degli agenti dopo una segnalazione. virgilio.it Catania, salvataggio sulla scogliera: poliziotti impediscono gesto estremo a 44enneUn uomo di 44 anni è stato salvato in extremis dagli agenti della Polizia di Stato che sono riusciti a impedirgli di compiere un gesto estremo lungo il lungomare di Catania. L’intervento è stato ... corrieretneo.it