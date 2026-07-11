Donadoni | Il segreto del grande Milan? Professionalità e rispetto La coppa dell' 89 un qualcosa di unico

Quaranta anni fa, presso l’Arena Civica di Milano, si concluse un periodo di incertezza per il club, segnando l’inizio di un’epoca di successi sotto la gestione di Silvio Berlusconi. Nel corso di questa storia, il tecnico ha sottolineato che il segreto del grande Milan risiedeva nella professionalità e nel rispetto tra i giocatori. La vittoria della coppa dell’89 è stata descritta come un’esperienza unica, rappresentando uno dei momenti più memorabili di quella stagione.

Esattamente quarant'anni fa presso l'Arena Civica di Milano finiva l'era della precarietà e inizia ufficialmente l'epopea d'oro del Milan di Silvio Berlusconi. Uno dei primi storici colpi del mercato fu Roberto Donadoni, strappato all**'Atalanta** dopo un lunghissimo corteggiamento. Intervistato da SportWeek, il settimanale della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero ha voluto riavvolgere il nastro dei ricordi ritornando a parlare di quei tempi. Milan, senti Donadoni: "La presentazione di Berlusconi? Rimasi stupefatto". L'impatto con la macchina scenica del Cavaliere lascia a bocca aperta persino ai senatori dello spogliatoio Donadoni infatti confessa che dietro lo stupore si nascondeva anche un pizzico di timore > « Una presentazione realizzata in quelle modalità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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