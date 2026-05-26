Antonio Cassano ha descritto il Milan come qualcosa di unico, esprimendo ammirazione per il club. Ha poi commentato le recenti prestazioni dell'allenatore Allegri, affermando che si vergognerebbe di alcuni comportamenti. Successivamente, ha parlato anche di Iraola, senza fornire dettagli aggiuntivi. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista a Viva el Futbol.

Negli ultimi giorni un vero e proprio terremoto societario ha colpito il Milan, culminato con il flop Champions e il ribaltone tra dirigenza e panchina: via Allegri, Moncada Tare e Furlani. A gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato Antonio Cassano, ex fantasista del Milan. "Il Milan è un qualcosa di unico nel mondo, ridotto così dal signor Allegri: se fossi milanista mi vergognerei per cosa Allegri ha combinato. Se il Milan si è buttato su Iraola, significa che il Milan continua ad avere l'idea che noi abbiamo, cioè la prospettiva di voler fare un calcio all’europea per tentare di vincere e dominare il mondo", ha continuato Cassano, avallando quindi l'ipotesi di vedere l'attuale allenatore del Bournemouth in rossonero, "la scelta di Iraola è la direzione giusta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cassano senza filtri: “Milan qualcosa di unico. Allegri? Mi vergognerei” Poi le parole su Iraola

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CASSANO E ADANI AMMIRANO ALLEGRI PER COME HA RIBALTATO LA PARTITA CON IL TORINO

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