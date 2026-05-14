Durante un'intervista a Sky Sport, Cordoba ha espresso entusiasmo per le vittorie in Coppa Italia e scudetto, definendole esperienze uniche. Ha anche parlato del rapporto con il tecnico e della gestione societaria, sottolineando la competenza della dirigenza. Inoltre, ha espresso il desiderio che il tecnico rimanga a lungo nel club. Le dichiarazioni si sono concentrate su i successi recenti e sulla fiducia nel progetto sportivo attuale.

di Andrea Greco Cordoba a Sky Sport: «Coppa Italia e scudetto qualcosa di unico. Con Chivu brava la società». Segui le ultimissime. La conquista della Coppa Italia da parte dei nerazzurri è stata commentata, ai microfoni di Sky Sport, da Ivan Ramiro Cordoba, l’ex difensore colombiano e storico vice-capitano dell’Inter. Il focus dell’analisi si è spostato inevitabilmente sulla guida tecnica di Chivu, affidata a un uomo che Cordoba conosce molto bene. CHIVU – « Non ci siamo ancora sentiti con Chivu, lasciamo il tempo per festeggiare e per vivere questi momenti con tutti gli artefici di questo grande anno. Vincere Coppa Italia e scudetto è qualcosa di unico, vuol dire che sei stato sul pezzo in ogni partita e in ogni competizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cordoba a Sky Sport: «Coppa Italia e scudetto qualcosa di unico. Con Chivu brava la società: spero rimanga tanti anni»

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