Docenti di un liceo artistico salvano disegni del Novecento abbandonati tra i rifiuti | succede a Firenze

L’8 luglio, due insegnanti di un liceo artistico di Firenze hanno recuperato tra i rifiuti numerosi disegni e opere del Novecento abbandonati. Gli oggetti erano stati gettati in un cassonetto vicino alla scuola. I docenti hanno portato i materiali in classe, evitando che andassero persi o distrutti. La scoperta riguarda disegni e schizzi di artisti italiani del secolo scorso, alcuni datati e di valore storico. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata.

L’8 luglio, intorno all’ora di pranzo, due insegnanti di un liceo artistico di Firenze hanno compiuto un salvataggio davvero unico nel suo genere. Trovandosi a passeggiare per le strade del rione San Lorenzo, infatti, le due professoresse hanno notato un paio di disegni risalenti al primo Novecento lasciati in strada, proprio accanto a un cassonetto dei rifiuti, e hanno deciso di intervenire per recuperarli. A riportarlo è il Corriere Fiorentino. In quegli istanti, alcuni volontari dell’associazione Assieme per San Lorenzo stavano scattando delle fotografie alle opere: il gruppo porta avanti da tempo questa abitudine per cercare di dare una seconda vita agli oggetti scartati che si presentano ancora in buone condizioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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