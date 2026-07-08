Firenze due quadri dei primi del Novecento abbandonati al cassonetto | salvati da due prof del liceo artistico

Il 8 luglio, due disegni del primo Novecento sono stati trovati abbandonati vicino a un cassonetto a Firenze. Due professoresse di un liceo artistico li hanno recuperati e messi in salvo. L’associazione Assieme per San Lorenzo ha condiviso la notizia attraverso un post sui social. I quadri erano stati lasciati per strada e sono stati recuperati prima che potessero essere danneggiati o smaltiti. Non sono state riportate ulteriori informazioni sulle opere o sulle circostanze del ritrovamento.

Due disegni del primo Novecento abbandonati per strada «salvati» da due professoresse del liceo artistico. È accaduto l'8 luglio, verso l'ora di pranzo, come racconta il post pubblicato dall'associazione Assieme per San Lorenzo. I volontari del quartiere di Firenze stavano fotografando dei quadri abbandonati fuori da un cassonetto, come sono soliti fare per dare una seconda vita a oggetti abbandonati ma ancora in buone condizioni. «Sono passate di lì due simpatiche e sensibili docenti del vicino liceo Alberti Dante che si sono fermate a chiacchierare con noi. Quando hanno visto i quadri e hanno visto la data hanno detto: Non possiamo lasciarli qui», racconta Anna D'Amico, dell'associazione. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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