Da giovedì prossimo, la Biblioteca Marucelliana di Firenze apre le porte alla mostra “Passi di memoria”. L’esposizione ripercorre la storia della danza tra Ottocento e Novecento, con fotografie, costumi e documenti d’epoca. L’allestimento si concentra su immagini di spettacoli e coreografie, offrendo uno sguardo dettagliato sui cambiamenti nel mondo della danza in quel periodo. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese.

Firenze, 8 giugno 2026— A partire da giovedì prossimo la Biblioteca Marucelliana di Firenze ospita ospiterà la mostra “Passi di memoria. Tra scena e istituzione: la Danza a Firenze tra Ottocento e Novecento”, un percorso dedicato al ruolo che la città ebbe nello sviluppo della danza tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX. L’esposizione sarà inaugurata alle 17 e in occasione dell’apertura verrà presentato anche il catalogo scientifico della mostra, pubblicato da Pontecorboli Editore. Curato da Maria Alberti, Silvia Castelli, Laura Manzoni e Caterina Pagnini, con la collaborazione di Maria Beatrice Sanfilippo, il progetto nasce con l’intento di restituire centralità alla danza come pratica artistica, culturale e sociale, valorizzando al tempo stesso Firenze come luogo di incontro tra esperienze coreutiche, pedagogiche e performative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - “Passi di memoria”: la danza a Firenze tra Ottocento e Novecento

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