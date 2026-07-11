Docenti di sostegno | il ricorso del CDSS al TAR attende la decisione finale

L'udienza sul ricorso del Comitato dei Docenti di Sostegno al TAR si è svolta, con una decisione attesa a breve. La causa riguarda la tutela dei percorsi TFA e i diritti dei docenti di sostegno nelle scuole italiane. La sentenza influenzerà le modalità di inserimento e formazione di questi insegnanti, toccando aspetti di inclusione scolastica e sistema universitario. La decisione della giustizia amministrativa chiarirà le questioni legali aperte sul tema.

L'udienza sul ricorso del CDSS riaccende i riflettori sui docenti di sostegno e la tutela dei percorsi TFA. La giustizia amministrativa si esprimerà a breve su una questione che tocca da vicino l'inclusione scolastica e il sistema universitario italiano.Il ricorso del CDSS approda in decisione: il TAR si pronuncerà entro un mese. Cresce l'attenzione istituzionale sulla tutela dei docenti specializzati TFA.Nella giornata dell'8 luglio 2026 si è svolta l'udienza di merito relativa al ricorso promosso dal Collettivo Docenti di Sostegno Specializzati (CDSS) per la tutela del principio del legittimo affidamento dei docenti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno attraverso i percorsi universitari previsti dal DM 2492010, in relazione agli articoli 6 e 7 del Decreto-Legge 712024. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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