Il presidente della Lega Serie A ha commentato lo slittamento del derby di Roma, affermando che si prende atto della decisione del Prefetto ma non la condivide. Ha aggiunto che, in presenza di determinate condizioni, potrebbe essere presentato un ricorso al TAR. La comunicazione è arrivata dopo l’annuncio ufficiale delle autorità competenti riguardo alla modifica della data della partita.

Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Simonelli sullo slittamento del derby di Roma: «Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Dovremmo presentare ricorso al TAR se.» Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù» Real Madrid nel caos, l’attacco frontale a Florentino: «Spogliatoio di ragazzini viziati, è l’ora di un’alternativa. No a Mourinho» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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