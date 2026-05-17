Arriva la decisione del Tar Ztl serale nel rione Pilarella Il ricorso è improcedibile

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da alcuni residenti contro il regolamento della Ztl serale nel rione Pilarella, emesso nell’estate del 2024. La decisione si riferisce a una richiesta di annullamento o sospensione dell’ordinanza, che è stata respinta senza entrare nel merito. La comunicazione ufficiale è arrivata recentemente, chiudendo così la vicenda legale avviata dai residenti. La questione riguarda principalmente le restrizioni alla circolazione serale introdotte nel quartiere.

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Finisce in una bolla di sapone, con una dichiarazione di "improcedibilità", il ricorso presentato da un gruppo di residenti contro il regolamento della Ztl della Pilarella emesso nell’estate del 2024. Il Tar ha infatti chiuso il procedimento senza entrare nel merito della vicenda, dopo che gli stessi ricorrenti hanno comunicato la sopravvenuta carenza di interesse. La vicenda risale alle ordinanze estive emanate dal Comune di Monte Argentario dal 1° luglio al 31 agosto del 2024 su via del Molo (nella foto), quando nella fascia oraria tra le 21 e la mezzanotte venne limitato ulteriormente l’accesso al secondo varco della Ztl della Pilarella, in piena stagione turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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