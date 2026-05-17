Arriva la decisione del Tar Ztl serale nel rione Pilarella Il ricorso è improcedibile

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da alcuni residenti contro il regolamento della Ztl serale nel rione Pilarella, emesso nell’estate del 2024. La decisione si riferisce a una richiesta di annullamento o sospensione dell’ordinanza, che è stata respinta senza entrare nel merito. La comunicazione ufficiale è arrivata recentemente, chiudendo così la vicenda legale avviata dai residenti. La questione riguarda principalmente le restrizioni alla circolazione serale introdotte nel quartiere.

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