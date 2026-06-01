Un docente neoassunto da PNRR3 potrà chiedere subito assegnazione provvisoria?

Un docente appena assunto con fondi PNRR3 potrà richiedere subito un’assegnazione provvisoria. Durante un question time trasmesso su una piattaforma online, è stato discusso il tema delle assegnazioni e utilizzazioni del personale docente. Un consulente di un sindacato ha risposto a domande su procedure e tempistiche, precisando che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta immediatamente dopo l’assunzione, senza indicazioni di restrizioni temporali o procedure specifiche.

Nel question time del 27 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Stefano Cavallini, consulente Anief, viene affrontato il tema delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni del personale docente. In attesa della pubblicazione dei movimenti, prevista per il 29 maggio, l’attenzione si concentra sullo stato della trattativa per il contratto integrativo e sulle possibili previsioni relative a deroghe e vincoli. No. Il docente immesso in ruolo dal primo settembre non può chiedere assegnazione provvisoria nello stesso anno scolastico dell’assunzione. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Concorso docenti PNRR3: tutto pronto per la prova orale

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