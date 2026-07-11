Dopo la sconfitta in semifinale a Wimbledon, il giocatore ha dichiarato di aver giocato a un livello inferiore rispetto all’avversario, sottolineando le difficoltà soprattutto nella risposta al servizio. Ha riconosciuto che il rivale ha un livello superiore, anche di due gradini, e ha evidenziato come il servizio dell’avversario renda più difficile affrontarlo. La partita si è conclusa con la vittoria dell’altro giocatore, che ha dimostrato maggiore efficacia nel gioco.

Il serbo Novak Djokovic ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita in semifinale a Wimbledon contro Jannik Sinner: il balcanico ha ammesso di aver espresso un livello di gioco inferiore rispetto all’azzurro, avendo difficoltà soprattutto in risposta, non riuscendo ad essere efficace. L ‘analisi del match: “ Ero praticamente sempre in ritardo di mezzo passo su ogni colpo. È semplicemente così. Lui era di uno o forse due livelli superiore a me. Non ero abbastanza preciso, abbastanza reattivo, abbastanza equilibrato per poterlo affrontare. Tutto qui. In campo non c’era molto che potessi fare “. Il risultato è stato lo stesso dello scorso anno a Wimbledon: “ L’anno scorso ero infortunato durante quella partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Djokovic si lecca le ferite: “Sinner un livello sopra il mio, se non due. Con quel servizio diventa dura”

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