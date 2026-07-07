Dopo aver battuto in tre set il tedesco nei quarti di finale di Wimbledon, Jannik Sinner ha dichiarato che per affrontare la semifinale dovrà migliorare il livello di gioco. Ha aggiunto di essere consapevole che con il numero uno del mondo potrebbe anche perdere. L’azzurro ha parlato di come intende affrontare la sfida e di quali strategie ritiene fondamentali per tentare di raggiungere la finale sull’erba londinese.

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in tre set sul tedesco Jan-Lennard Struff nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile di Wimbledon: l’azzurro è già proiettato sulla semifinale ed ha spiegato quali saranno le armi che potranno aiutarlo a tornare in finale sull’erba londinese. L’azzurro guarda al penultimo atto di venerdì: “ Credo che se voglio avere una chance in semifinale dovrò alzare un po’ il livello, sto giocando abbastanza bene, tutti i giorni va un po’ meglio. Sto provando a servire meglio e stare più attento nei miei game di battuta, poi nei game di risposta cerco di stare lì. Oggi è stata... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner realista: “Se voglio avere una chance in semifinale, devo alzare il livello. So che con Djokovic posso anche perdere”

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