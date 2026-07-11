Djokovic riflette sul futuro dopo la sconfitta a Wimbledon | ‘Mi piacerebbe tornare nel 2027’

Notizia in breve

Dopo la sconfitta a Wimbledon contro Jannik Sinner, Novak Djokovic si è seduto ai microfoni e ha espresso il desiderio di tornare nel torneo nel 2027. Il campione ha lasciato il Centre Court in silenzio, con la giacca sul braccio e uno sguardo riflessivo. Ha parlato con calma, dimostrando rispetto e consapevolezza del tempo che passa, senza indicare intenzioni di ritirarsi a breve.