Djokovic riflette sul futuro dopo la sconfitta a Wimbledon | ‘Mi piacerebbe tornare nel 2027’
Dopo la sconfitta a Wimbledon contro Jannik Sinner, Novak Djokovic si è seduto ai microfoni e ha espresso il desiderio di tornare nel torneo nel 2027. Il campione ha lasciato il Centre Court in silenzio, con la giacca sul braccio e uno sguardo riflessivo. Ha parlato con calma, dimostrando rispetto e consapevolezza del tempo che passa, senza indicare intenzioni di ritirarsi a breve.
Un campione che esce dal Centre Court in silenzio, la giacca poggiata sul braccio, lo sguardo che non cerca conferme. Dopo la sconfitta con Jannik Sinner, Novak Djokovic si siede davanti ai microfoni e parla piano: c’è rispetto, c’è lucidità, c’è la misura di chi conosce il peso del tempo e non ha fretta di dire l’ultima parola. La scena è quella che tutti conosciamo. Il Centre Court svuota le sue onde e lascia un’eco lunga. Djokovic arriva in conferenza pochi minuti dopo. Niente scuse, niente drama. Solo la verità semplice di una semifinale andata nella direzione dell’altro. Jannik Sinner è stato più pronto, più continuo. Tre set con lo stesso punteggio, 6-4, a scandire il ritmo della partita. 🔗 Leggi su Tvplay.it
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Djokovic Emotional Press Conference After Final
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