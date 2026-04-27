Pasquale Luiso, ex attaccante di diversi club italiani, ha parlato dei momenti più significativi della sua carriera. Ricorda la rovesciata con il Milan e il gol segnato contro il Chelsea, sottolineando come ancora oggi venga riconosciuto per quei momenti. Attualmente, Luiso lavora come allenatore e sta cercando nuove opportunità nel mondo del calcio. Sfiora anche l’idea di un possibile ritorno in un ruolo legato al campo.

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© Calcionews24.com - Luiso si racconta: «Rovesciata al Milan? La gente ancora mi ferma per strada! Ricordo il gol al Chelsea, mi piacerebbe tornare nel mondo del calcio»

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