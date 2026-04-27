Luiso si racconta | Rovesciata al Milan? La gente ancora mi ferma per strada! Ricordo il gol al Chelsea mi piacerebbe tornare nel mondo del calcio
Pasquale Luiso, ex attaccante di diversi club italiani, ha parlato dei momenti più significativi della sua carriera. Ricorda la rovesciata con il Milan e il gol segnato contro il Chelsea, sottolineando come ancora oggi venga riconosciuto per quei momenti. Attualmente, Luiso lavora come allenatore e sta cercando nuove opportunità nel mondo del calcio. Sfiora anche l’idea di un possibile ritorno in un ruolo legato al campo.
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