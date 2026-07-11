Diletta Leotta il look total black perfetto per l’estate

Diletta Leotta, impegnata a Milano con le dirette sportive dei Mondiali di calcio, ha scelto un look total black ideale per l’estate. La conduttrice non è ancora partita per le vacanze in famiglia, ma sui social ha condiviso diversi outfit, mostrando vari abbinamenti alla moda. Le sue foto attirano l’attenzione dei follower, che apprezzano gli outfit eleganti e semplici. Leotta si mostra con look curati e pratici, perfetti per la stagione estiva.

Impegnata a Milano con le dirette sportive dei Mondiali di calcio, Diletta Leotta non è ancora partita per le tradizionali vacanze in famiglia. La conduttrice si sta comunque tenendo impegnata sui social, condividendo con i fan una serie di look tutti da copiare. Il total black di Diletta Leotta. Diletta Leotta, complici i Mondiali di Calcio, sta trascorrendo l’estate all’insegna del lavoro. La conduttrice sportiva è infatti impegnata con le dirette su DAZN, ma il caldo afoso di questi giorni non sembra impensierirla più di tanto. Sui social, infatti, la showgirl continua a pubblicare scatti da Milano, in cui, a fare la differenza, sono i suoi look. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Diletta Leotta, il total black scintillante da vera Fuoriclasse

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