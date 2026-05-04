Diletta Leotta è apparsa in pubblico vestita di rosso per assistere all’ultimo match prima del parto. La conduttrice, in attesa del suo secondo figlio, ha sfoggiato un look coordinato mentre seguiva l’evento sportivo. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fotografi, che l’hanno immortalata con un sorriso e un abbigliamento elegante. La donna si trova ora in attesa dell’arrivo del nuovo bambino, senza modificare i propri impegni quotidiani.

Diletta Leotta si prepara a diventare mamma per la seconda volta, e lo fa senza rallentare di un passo. La conduttrice ha seguito Inter-Parma dal palco di Fuoriclasse, il suo programma su Dazn, in collegamento con San Siro e con una Piazza Duomo in festa per il ventunesimo scudetto nerazzurro. Una serata speciale, resa ancora più significativa da un dettaglio: è stato il suo ultimo impegno sul lavoro prima del parto. A confermarlo è stata lei stessa sui social, con una didascalia: "Ultimo match prima del più grande della mia vita", accompagnata da un cuore rosso. Diletta Leotta, il look total red con schiena nuda...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diletta Leotta raggiante in total red per l’ultimo match prima del parto

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