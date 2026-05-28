Il trend dell'estate 2026 sono i baby dooll indossati con shirt e maxi felpe come Diletta Leotta
Per l’estate 2026, il look più diffuso prevede l’abbinamento di baby doll con shirt e maxi felpe. Questa tendenza si nota in molte occasioni di moda stagionale. Una delle proposte più viste include un abito sottoveste abbinato a una maxi t-shirt, segnalando un ritorno di stili sovrapposti e casual. La combinazione di capi leggeri e sovrapposti sembra essere la scelta dominante tra le tendenze di questa stagione.
Il look destinato a diventare il più trendy dell'estate 2026? Quello proposto da Diletta Leotta con abito sottoveste e maxi t-shirt. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tendenze Scarpe Primavera Estate 2026 — Tutti i Modelli Must-Have della Stagione
Notizie e thread social correlati
L'estate di Diletta Leotta sul Garda: maxi villa a Salò con Karius e i figli per i MondialiDurante l'estate, una conduttrice televisiva ha soggiornato in una villa a Salò sul Lago di Garda, accompagnata da un uomo e dai figli.
Diletta Leotta compra un lucidalabbra poi l’amara sorpresa: “Sono una babba, non pensavo costasse tanto”Una nota conduttrice ha condiviso di aver acquistato un lucidalabbra in profumeria senza controllare il prezzo.
Temi più discussi: Diletta Leotta a Salò dopo la nascita di Leonardo: la villa di design con piscina vale oltre 5 milioni; Da Mango è arrivata una jumpsuit marrone che sembra un coordinato due pezzi (ma è molto più comoda); Loris Karius in campo con la piccola Aria: papà e figlia sfilano insieme per l'ultima di campionato; Un castello siciliano per il sì blindato di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: tre giorni di festa per il matrimonio dell'estate.
L'estate di Diletta Leotta sul Garda: maxi villa a Salò con Karius e i figli per i MondialiPer la prima vacanza a quattro, Diletta Leotta sceglie Salò: una maxi villa da 5,5 milioni di euro sul lago di Garda con Karius e la famiglia prima dei Mondiali. gazzetta.it
Chi Magazine. . WEBBOH AWARDS: GLI OSCAR DEI SOCIAL 27 milioni di voti, creator amatissimi e il Fabrique di Milano sold out per i @webboh.it Awards 2026: ecco il riassunto della serata e tutti i vincitori degli Oscar della Gen Z. Dal Breakfast Club a E facebook
Il post-parto di Diletta Leotta: pancera, villa da 5 milioni e GardalandDopo la nascita di Leonardo, Diletta Leotta si rilassa sul Garda tra villa di lusso, spa e una giornata a Gardaland con Karius e Aria ... corrieredellosport.it