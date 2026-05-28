Il trend dell'estate 2026 sono i baby dooll indossati con shirt e maxi felpe come Diletta Leotta

Per l’estate 2026, il look più diffuso prevede l’abbinamento di baby doll con shirt e maxi felpe. Questa tendenza si nota in molte occasioni di moda stagionale. Una delle proposte più viste include un abito sottoveste abbinato a una maxi t-shirt, segnalando un ritorno di stili sovrapposti e casual. La combinazione di capi leggeri e sovrapposti sembra essere la scelta dominante tra le tendenze di questa stagione.

Il look destinato a diventare il più trendy dell'estate 2026? Quello proposto da Diletta Leotta con abito sottoveste e maxi t-shirt. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tendenze Scarpe Primavera Estate 2026 — Tutti i Modelli Must-Have della Stagione

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