Difendere l’Italia significa investire prima negli italiani | il capitale umano della Nazione come valore cardine

Da ilgiornaleditalia.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il capitale umano è considerato il valore centrale di una nazione, secondo quanto scritto. Si sottolinea che investire sugli italiani rappresenta la priorità per difendere e rafforzare il Paese. L’articolo evidenzia che, dopo aver analizzato il sistema economico basato su piccole e medie imprese, l’attenzione si sposta sull’importanza delle persone come risorsa fondamentale. Negli ultimi anni, il dibattito sulla sicurezza internazionale ha aumentato l’attenzione su questo aspetto.

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Dopo avere affrontato nell’articolo di ieri l’analisi del sistema economico italiano che si basa fondamentalmente sulle piccole e medie imprese, l’articolo odierno affronta il cardine più importante di una Nazione: il suo capitale umano Negli ultimi anni il dibattito sulla sicurezza internazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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