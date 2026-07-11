Difendere l’Italia significa investire prima negli italiani | il capitale umano della Nazione come valore cardine

Notizia in breve

Il capitale umano è considerato il valore centrale di una nazione, secondo quanto scritto. Si sottolinea che investire sugli italiani rappresenta la priorità per difendere e rafforzare il Paese. L’articolo evidenzia che, dopo aver analizzato il sistema economico basato su piccole e medie imprese, l’attenzione si sposta sull’importanza delle persone come risorsa fondamentale. Negli ultimi anni, il dibattito sulla sicurezza internazionale ha aumentato l’attenzione su questo aspetto.