Difendere l’Italia significa investire prima negli italiani | il capitale umano della Nazione come valore cardine
Il capitale umano è considerato il valore centrale di una nazione, secondo quanto scritto. Si sottolinea che investire sugli italiani rappresenta la priorità per difendere e rafforzare il Paese. L’articolo evidenzia che, dopo aver analizzato il sistema economico basato su piccole e medie imprese, l’attenzione si sposta sull’importanza delle persone come risorsa fondamentale. Negli ultimi anni, il dibattito sulla sicurezza internazionale ha aumentato l’attenzione su questo aspetto.
Dopo avere affrontato nell’articolo di ieri l’analisi del sistema economico italiano che si basa fondamentalmente sulle piccole e medie imprese, l’articolo odierno affronta il cardine più importante di una Nazione: il suo capitale umano Negli ultimi anni il dibattito sulla sicurezza internazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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