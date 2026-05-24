L’amministratore delegato di Standard Chartered ha affermato che l’intelligenza artificiale sta sostituendo il capitale umano di minor valore. Nel frattempo, sono stati diffusi dati sui tagli di posti di lavoro negli Stati Uniti, segnalando una riduzione degli impieghi nel settore. La narrazione sull’AI come strumento di aumento della produttività sta evolvendo verso un’attenzione ai potenziali effetti sulla forza lavoro.

L’ intelligenza artificiale come strumento destinato ad aumentare la produttività dei lavoratori? Ora la narrazione sta cambiando. Sono sempre più frequenti gli annunci di piani di riorganizzazion e e tagli esplicitamente collegati all’uso dell’AI. Nei giorni scorsi Bill Winters, amministratore delegato della banca londinese Standard Chartered, durante una conferenza a Hong Kong ha spiegato che il gruppo sostituirà parte del “ capitale umano di minor valore ” con investimenti tecnologici e intelligenza artificiale. Immediate le polemiche, la reazione dei sindacati e una ridda di analisi secondo cui siamo entrati nella fase in cui le aziende smettono di nascondere che l’AI servirà anche a ridurre i posti di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il capitale umano di minor valore sostituito dall’AI”. L’avvertimento dell’ad di Standard Chartered e i dati sui tagli ai posti di lavoro negli Usa

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A fallen policewoman is reborn as a rich heiress,but her former lover wont stop chasing her

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