Il Partito Democratico punta a mettere al centro del dibattito politico la difesa della Costituzione, concentrandosi su temi come la legge elettorale, le riforme istituzionali e la corsa al Quirinale. In vista delle elezioni del 2027, il partito cerca di rafforzare la propria posizione promuovendo un confronto più diretto sui principi fondamentali della Carta costituzionale. La strategia mira a spostare l’attenzione pubblica e politica su questi punti chiave.

Tra legge elettorale, riforme istituzionali e partita per il Quirinale, il Partito democratico prova a spostare il baricentro del confronto politico sul terreno della Costituzione. Per il senatore Michele Fina, tesoriere nazionale del Pd, la prossima legislatura non deciderà soltanto gli equilibri di governo, ma anche il profilo della futura Presidenza della Repubblica e, più in generale, l’assetto della democrazia parlamentare. In questa intervista a Formiche.net Fina affronta i nodi del rapporto con il Movimento 5 Stelle, le prospettive del cosiddetto campo largo, il confronto sulla legge elettorale, le priorità economiche e sociali del centrosinistra e il futuro della testata de L’Unità. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Difendere la Costituzione per governare il Paese. Fina spiega la strategia dem per il 2027

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