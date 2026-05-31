Dall’introduzione del diritto di voto alle prime leggi sul divorzio, sull’aborto e contro il femminicidio, si è sviluppata una lunga storia di cambiamenti legislativi per i diritti femminili. A ottant’anni dalla conquista del voto femminile e dalla partecipazione delle prime donne alla stesura della Costituzione, si riflette sulle tappe di questa evoluzione. La giurista spiega quali passi sono ancora necessari e perché.

A ottant’anni dalla prima volta delle donne al voto e dalla elezione delle Madri Costituenti, a che punto sono i diritti delle donne? Quanto è stato attuato – in concreto, nella sostanza della vita quotidiana delle donne – quel principio di parità costituzionale che le prime parlamentari hanno ostinatamente voluto, in un’aula quasi interamente maschile? Ne parliamo con Marilisa D’Amico, professoressa ordinaria di Diritto Costituzionale all’Università degli studi di Milano, autrice, tra gli altri, del Manuale di diritto delle donne (Lefebvre Giuffrè), prezioso volume accademico che per la prima volta in Italia mette le donne al centro dell’analisi del diritto pubblico e costituzionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla Costituzione alle leggi sul divorzio, sull’aborto, sul femminicidio. La storia del nostro Paese è anche la storia di un’avanzata femminile, non ancora compiuta. La giurista Marilisa D’Amico ci spiega cosa resta da fare e perché

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