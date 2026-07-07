Midterm Usa | il terremoto che rovina la strategia dem per riconquistare il Senato

Durante le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, un candidato democratico al Senato del Maine è stato accusato di violenza sessuale da una donna. La denuncia è stata riportata da Politico e ha suscitato scalpore all’interno del partito. La notizia ha causato ripercussioni sulla strategia democratica per conquistare il controllo del Senato, creando tensioni e incertezze tra gli alleati.

È un autentico terremoto quello che sta scuotendo il Partito democratico americano. Stando a quanto riportato da Politico, una donna ha accusato di violenza sessuale l’attuale candidato dem al seggio senatoriale del Maine, Graham Platner. «Queste accuse sono inquietanti, gravi e false. Qualsiasi accusa di comportamento non consensuale è categoricamente falsa», ha replicato il diretto interessato. Tuttavia, l’accusa ha suscitato una vera e propria bufera politica su Platner. I vertici del gruppo dem del Senato, Chuck Schumer e Kirsten Gillibrand, gli hanno esplicitamente chiesto di ritirare la propria candidatura. «Graham Platner deve ritirarsi immediatamente dalla candidatura democratica al Senato e dare ai democratici del Maine l’opportunità di scegliere un nuovo candidato», hanno affermato in una nota congiunta. 🔗 Leggi su Panorama.it

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