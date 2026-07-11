Dietro l’ascesa del nuovo colosso ceco della difesa in Europa Intervista a David Chour Csg

Da formiche.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Czechoslovak Group, originariamente specializzata in equipaggiamenti sovietici dismessi, è cresciuta fino a diventare una delle principali aziende di difesa in Europa. Da piccola impresa, ora ha un valore di miliardi di euro e mira a espandersi anche in Italia. La società si sta affermando come un nuovo protagonista nel settore della difesa europea, con piani di crescita e investimenti che coinvolgono anche il mercato italiano.

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Un nuovo colosso della difesa si sta affermando in Europa. Da piccola azienda che commerciava in equipaggiamenti sovietici dismessi a società miliardaria, la ceca Czechoslovak Group (Csg) si candida oggi a diventare uno dei nuovi campioni industriali del Vecchio continente, e nei suoi piani rientra anche l’Italia. Fondata nel 1995 da Jaroslav Strnad come Excalibur Army, l’azienda è passata nel 2018 al figlio Michal, che ne ha fatto un gruppo multinazionale con oltre cento controllate e più di 14mila dipendenti tra Europa e Stati Uniti. Con una crescita record negli ultimi anni e una strategia imperniata su espansioni strategiche mirate, quello di Csg è un esempio unico nel panorama industriale europeo della difesa, tradizionalmente dominato dagli storici attori dell’Europa occidentale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Dietro l’ascesa del nuovo colosso ceco della difesa in Europa. Intervista a David Chour (Csg)
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