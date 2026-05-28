Nvidia la mano di un pacifista israeliano dietro i record del colosso dei chip
Un pacifista israeliano avrebbe influenzato i record di Nvidia, secondo quanto riportato. La società, considerata una delle più strategiche al mondo, vede ogni trimestre l’attesa degli investitori per i risultati e le indicazioni sul proseguimento dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Le prestazioni della compagnia sono diventate un appuntamento fisso, con il fondatore Jensen Huang che fornisce spesso aggiornamenti sulla crescita del settore.
Nvidia è oggi la società più strategica del pianeta e ogni trimestre l’annuncio dei suoi risultati è diventato un appuntamento fisso per gli investitori che attendono dal fondatore Jensen Huang conferma sulla possibilità di veder proseguire e strutturarsi la corsa dell’intelligenza artificiale. Il gruppo di Santa Clara è ampiamente sopra i 5mila miliardi di dollari di capitalizzazione (più del Pil della Germania) e ha visto negli ultimi tempi esplodere i risultati di una componente importante del suo business, quella radicata in Israele. C’è un ruolo importante dello Stato Ebraico dietro i chip di Nvidia che da fine 2022 fanno decollare il settore dell’intelligenza artificiale generativa, e dietro i grandi progetti infrastrutturali tecnologici che alimentano la corsa a una crescente potenza computazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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