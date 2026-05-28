Un pacifista israeliano avrebbe influenzato i record di Nvidia, secondo quanto riportato. La società, considerata una delle più strategiche al mondo, vede ogni trimestre l’attesa degli investitori per i risultati e le indicazioni sul proseguimento dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Le prestazioni della compagnia sono diventate un appuntamento fisso, con il fondatore Jensen Huang che fornisce spesso aggiornamenti sulla crescita del settore.

Nvidia è oggi la società più strategica del pianeta e ogni trimestre l’annuncio dei suoi risultati è diventato un appuntamento fisso per gli investitori che attendono dal fondatore Jensen Huang conferma sulla possibilità di veder proseguire e strutturarsi la corsa dell’intelligenza artificiale. Il gruppo di Santa Clara è ampiamente sopra i 5mila miliardi di dollari di capitalizzazione (più del Pil della Germania) e ha visto negli ultimi tempi esplodere i risultati di una componente importante del suo business, quella radicata in Israele. C’è un ruolo importante dello Stato Ebraico dietro i chip di Nvidia che da fine 2022 fanno decollare il settore dell’intelligenza artificiale generativa, e dietro i grandi progetti infrastrutturali tecnologici che alimentano la corsa a una crescente potenza computazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nvidia, la “mano” di un pacifista israeliano dietro i record del colosso dei chip

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chip e AI al centro del disgelo. Il via libera Usa a Nvidia e il dialogo strategico con la CinaIl settore tecnologico si trova al centro di un nuovo confronto tra Stati Uniti e Cina, con attenzione particolare a chip e intelligenza artificiale.

Armamenti: in Germania cresce l’influenza del colosso israeliano Elbit SystemsIn Germania, il colosso israeliano Elbit Systems sta aumentando la sua presenza nel settore degli armamenti.

Temi più discussi: Nvidia comunica la trimestrale mercoledì sera, le attese di Hsbc; Il segreto dietro Nvidia? Le lezioni di inglese della madre di Jensen Huang (che non parlava inglese); Borsa: Nvidia non da' la scossa, a Milano (-0,03%) Stellantis sbanda dopo il piano; New York: giornata depressa per Nvidia.

Borse asiatiche miste: è iniziato l'atteso vertice tra Donald #Trump e #XiJinping. Il presidente americano è arrivato a Pechino figure del settore tecnologico, tra cui Elon Musk ( #Tesla) e Jensen Huang ( #Nvidia). Goldman Sachs prevede che i colloqui si conce x.com

Nvidia potrebbe tornare in Cina, ma rischia di perdere il trono per mano di HuaweiNvidia cerca di riconquistare Alibaba e Tencent, ma deve fare i conti con l'ascesa di Huawei. Ecco cosa sta succedendo. it.benzinga.com

Nvidia tende la mano a Intel in crisi. Alleanza da 5 miliardi nei microchipDa una quasi comparsa dietro alle quinte, a protagonista nel settore dell'intelligenza artificiale in meno di 24 ore. Questa la trasformazione che ha spinto Intel in cima a Wall Street. Ieri le azioni ... ilgiornale.it