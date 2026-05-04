Un’azienda sudcoreana, nata come produttrice di esplosivi, è diventata recentemente uno dei principali attori nel settore della Difesa a livello mondiale. La sua evoluzione ha portato alla creazione di un vero e proprio colosso, con una presenza significativa in diversi mercati internazionali. La trasformazione rappresenta un esempio della crescita industriale del paese dal secondo dopoguerra ad oggi, evidenziando come un’impresa possa evolversi nel tempo mantenendo la propria posizione nel settore.

Da produttore di esplosivi a gigante globale della Difesa: la storia dell’azienda sudcoreana Hanwha racconta una trasformazione radicale, specchio della trasformazione avvenuta in Corea del Sud dal Dopoguerra a oggi. Il gruppo, nato negli anni ’50 come Korea Explosives, si è evoluto in un conglomerato che oggi vale decine di miliardi di dollari e opera in settori che vanno dalla cantieristica navale ai missili, fino ai droni e ai sistemi satellitari. Date le crescenti tensioni internazionali, l’azienda sta capitalizzando l’aumento della spesa militare alimentata dai conflitti in Ucraina e dalla guerra in Medio Oriente. Il boom di Hanwha. Come ha spiegato nel dettaglio Nikkei Asia, Hanwha è oggi il più aggressivo tra i grandi gruppi sudcoreani della Difesa, capace di competere con colossi occidentali come Lockheed Martin o BAE Systems.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ha costruito un impero delle armi”: ecco il nuovo colosso globale della Difesa

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